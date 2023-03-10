وزير الخارجية الروسي: موسكو لا ترى أي فرصة للتفاوض مع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا لا ترى في الوقت الحالي أي فرصة للتفاوض مع أوكرانيا بسبب موقف كييف.

وأضاف لافروف، في تصريحات تلفزيونية، وفق ما نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية : «لقد قلنا إننا لا نتهرب من المفاوضات، لا نرى أي فرصة لإجراء محادثات، لكننا ببساطة نؤكد على ذلك وسط موجة متواصلة من البيانات الموجهة على مدى سوء إحجام روسيا عن الانخراط».

لافروف: هل قرأ أي شخص ما قاله الرئيس الأوكراني؟

وأشار إلى رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التفاوض مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين: «هل قرأ أي شخص ما قاله الرئيس الأوكراني؟.. هل يتذكر أحد المرسوم الذي وقع عليه مرة أخرى في سبتمبر بحظر أي محادثات؟».

وتساءل لافروف: «لا بد أنك سمعت التصريحات الأخيرة. لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، الذي قال لسبب ما أمس إن روسيا لا تظهر أي بوادر للتراجع، حسنًا، هل أظهر زيلينسكي علامات على التراجع؟».

ووفقًا لوزير الخارجية الروسي، صرح زيلينسكي، في وقت واحد مع بيرنز، بأنه لن يجلس أبدًا على طاولة المفاوضات مع بوتين وأن أوكرانيا ستحقق انتصارها مهما حدث.