محافظ مطروح: 8 جثث مجهولة الهوية في انقلاب سيارة بمدينة براني

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في الساعات الأولي من صباح، اليوم الاثنين، الإسعافات والإجراءات الطبية العاجلة للمصابين وضحايا حادث انقلاب سيارة نصف نقل في منطقة أبو غليلة غرب براني على طريق «مطروح- السلوم» الدولي، والتي أسفرت عن مصرع 8 أشخاص مجهولين الهوية إضافة إلى إصابة 15 شخصا آخرين.

نقل مصابين إلي مستشفيات الإسكندرية ومطروح

وحول حادث براني وجه محافظ مطروح على الفور لرئيس مجلس مدينة براني ووكيل وزارة الصحة بمطروح بمتابعة حالات المصابين، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لجميع المصابين في مستشفى براني التخصصي، كما جري نقل بعض الحالات إلى مستشفى مطروح العام ومستشفى الجامعة في الاسكندرية.

أسماء المصابين

وبحسب البيانات المعلنة، فإن المصابين في حادث سيارة براني هم:

1- يعقوب إبراهيم عثمان، 24 سنة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج.

2- محمد مصطفى كامل، 24 سنة، من كفر الشيخ، يعاني من كسر في الذراع الايمن وجرح قطعي بفروة الرأس.

3- كريم عبد الستار محمد، 18 سنة، من سوهاج يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج.

4- هاشم عنتر راشد، 45 عاما، من سوهاج، يعاني من جرح قطعي بفرورة الرأس.

5- محمد علي، 19 عاما، من سوهاج، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس.

6- حجاج جابر أحمد، 18 عاما، من بني سويف، يعاني من كسر في الذراعين.

7- جابر سند محمد، 25 عاما، من بني سويف، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات.

8- عوض احمد مكاوي، 45 عاما، سوهاج، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج.

9- أحمد جمال أحمد، 25 سنة، من سوهاج، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة.

10- محمد عبد الشافي 20 سنة من أسيوط يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج.

11- مجهول الهوية، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج.

12- مجهول الهوية، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج

13- مجهول الهوية، 25 عاما، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعي بفروة الرأس.

14- عبد الله ؟أبو السعود 35 عام من البحيرة يعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج.

15- مجهول الهوية 30 عاما، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس.

وجري التحفظ علي جميع جثث المتوفيين مجهولين الهوية في ثلاجة الموتى، داخل مستشفى براني تحت إشراف جهات التحقيق.