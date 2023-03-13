رسالة مؤثرة من ولي عهد الأردن لشقيقته: ممتن لكل ذكرياتنا معا يا نوارة العائلة

وجّه ولي العهد الأردني، الحسين بن عبدالله الثاني، رسالة مؤثرة لشقيقته إيمان، عقب حفل زفافها إلى جميل ألكسندر ترميوتس، والذي أقيم أمس في عمان.

وقال الأمير الحسين، تعليقا على صور نشرها عبر صفحته على «إنستجرام»: «ممتن لكل ذكرياتنا معا، واليوم سعيد بزواجك يا نوارة العائلة.. كل الأمنيات والدعوات، لك إيمان ولجميل، وزواج مبارك بإذن الله. بالرفاه والبنين يا حبيبتي ووفقك الله لما فيه الخير».

واحتفلت العائلة الملكية الهاشمية أمس، بعقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله في أجواء راقية وبسيطة، بحضور عدد محدود من أفراد العائلة الهاشمية وعائلة ترميوتس والأصدقاء.

وكان ولي العهد، الحسين بن عبدالله، هو من رافق شقيقته إيمان لدى دخولها إلى قاعة الحفل في مشهد مؤثر، كما كان مع شقيقه الأصغر شاهدا على عقد القران.