سيارة ميكروباص تنهي حياة سيدة في أكتوبر.. «كانت تعبر الطريق»

شهد أحد الشوارع التابعة لمدينة أكتوبر بالجيزة، حادثًا مأساويًا، حينما لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة جراء اصطدامها سيارة ميكروباص بها أثناء محاولتها عبور الطريق، وجرى نقلها إلى ثلاجة أحد المستشفيات، تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حادث مروري ووجود مصابين

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، بلاغًا من المقدم محمد داؤود رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، بوقوع حادث مروري ووجود سيدة متوفاة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بسيدة أثناء محاولتها عبور الطريق مما تسبب في مصرعها، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأمرت بتصريح دفن المتوفية عقب استخراج تصريح الدفن.

وخضع السائق المتهم، لجلسة تحقيق وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.