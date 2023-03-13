سيارة تدهس شابا أثناء عبور الطريق في البساتين.. نزيف وكسر بالجمجمة

لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبور الطريق في منطقة البساتين بالقاهرة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها.

بلاغ بمصرع شاب دهسا في البساتين

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين، بلاغا بمصرع شاب دهسته سيارة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة «علي. ر» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يحمل كل متعلقاته الشخصية، وإصابته بنزيف وكسر في عظام الجمجمة.

التحريات: لا شبهة جنائية

وكشفت التحريات عن أن المجني عليه أثناء عبور الطريق دهسته سيارة ولفظ أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث، وأكدت عدم وجود شبهة جنائية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.