«الأوقاف»: إدراج مسجدي «آل منصور» في أسيوط و«الخربطلي» بالشرقية ضمن خطة التطوير

أكد صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف، أن مسجد «آل منصور» بمركز البداري بأسيوط مغلق منذ عام ولم يتم الانتهاء من إحلاله بعد، لافتا إلى أن هناك مسجدا في نفس المركز ومدرج للانتهاء من إحلاله وتجديده هذا العام، ومن ثم كان من الصعب إدراج المسجدين معا.

اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة آية مدني، بشأن تأخر إحلال وتجديد مسجد «آل منصور».

وأكد «ياسين» أنه سيجري إدراج تطوير المسجد خلال خطة العام المالي المقبل.

وناقش الاجتماع طلب إحاطة آخر مقدم من النائب عبد الباقي تركيا، بشأن ترميم مسجد «عائشة حسن أغا الخربطلي» بناحية دبيج ديرب نجم شرقية، بمحافظة الشرقية، وكذلك رفع اسم مستأجر قطعة أرض بناحية دبيج ديرب نجم شرقية من دفاتر هيئة الأوقاف، نظراً لبناء وزارة الأوقاف المسجد على المساحة المذكورة منذ 35 عاماً.

وزارة الأوقاف

وقال الدكتور صبري ياسين، إنه بعد نهاية السنة المالية، سيدرج المسجد في أول خطة للصيانة والترميم في العام المالي 2023-2024، خاصة أن له وقف وله ريع ولولا أننا في نهاية السنة المالية لكنا أدرجناه في هذا العام.

وأضاف أن هيئة الأوقاف تدير الوقف فقط لكن الملكية تؤول لوزارة الأوقاف، منوها بأنه سيجري إدراجه خلال خطة العام المالي المقبل.

وفيما يتعلق برفع اسم مستأجر قطعة أرض بناحية دبيج ديرب نجم شرقية من دفاتر هيئة الأوقاف، وعد رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف، بحل المشكلة خلال 10 أيام.