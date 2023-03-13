رئيسة وزراء الدنمارك: مصر شريك قوي لنا ولأوروبا

وجهت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدركسن، الشكرَ للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوتها لزيارة مصر، مشددةً على أنَّها تشعر بالسعادة للتواجد في مصر.

نلتقي في وقت عصيب يواجه العالم فيه العديد من التحديات

وأضافت رئيسة وزراء الدنمارك، في كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي جمعا بالرئيس عبدالفتاح السيسي: «عقدنا مباحثات مثمرة مع الرئيس السيسي، وبين الوفدين، نتقابل في وقت عصيب يواجه العالم فيه العديد من التحديات، ولكننا نعمل على إيجاد حلول لتغير المناخ والطاقة الخضراء في هذا العالم غير المستقر».

حوارنا اليوم كان مهمًا ومثمرًا فيما يخص قضايا الطاقة والهجرة غير الشرعية

وتابعت ميتا فريدركسن: «أعتبر مصر شريكًا قويا للدنمارك ولأوروبا، والشراكات بين مصرَ والأقاليم المجاورة مهمة في ظل التحديات العالمية، وفيما يخص الشراكة طويلة الأمد، فإنَّها يجب أن تبنى على حوار يستند إلى الاحترام كما كان حوارنا اليوم، الذي كان مهمًا ومثمرًا فيما يخص قضايا الطاقة والهجرة غير الشرعية والتحديات العالمية التي نواجهها والتزامنا المشترك نحو مستقبل مستدام لكل الأجيال القادمة وللشباب في مصر وأفريقيا والعالم».