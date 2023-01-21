لاعب منتخب اليد السابق لقناة الحياة: نلعب على فرصتين أمام الدنمارك

علق الكابتن أحمد العطار، لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد، على فوز المنتخب المصري على البحرين في بطولة العالم، قائلا إن منتخب مصر لديه فرصة التعادل أمام الدنمارك والمكسب، فإذا تعادلنا سنبتعد عن المنتخب السويدي، وإذا فاز المنتخب سيلعب أمام البرتغال أو أيسلندا.

لن تكون نهاية العالم

وأضاف «العطار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه في حال فوز الدنمارك على المنتخب المصري لن تكون نهاية العالم فهناك فرصة أخرى.

وأوضح أن لقاءات المنتخب مع السويد في آخر 5 سنوات تشهد ندية كبيرة، ففاز مباراة وتعادل مباراتين، وخسر مباراة أقيمت في القاهرة خلال استضافتها البطولة.

فرصة أخرى حال الخسارة

وتابع: «عندنا الفرصة لو ربنا مقدرش مع منتخب بطل العالم الدنمارك، هيكون في فرصة تانية إننا نقدر مع صاحب الأرض نسبيا»