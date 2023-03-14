أسعار الفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء.. البرتقال بـ4 جنيهات

تستعرض «الوطن» أبرز أسعار الفاكهة وفقا لجولة في سوق العبور وأسواق حدائق القبة اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس، وذلك وفق جولة أجرتها في بعض الأسواق، وفي إطار اهتمامات المواطنين بمعرفة الأسعار بشكل يومي.

وفيما يلي، أبرز أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس في سوق العبور وأسواق التجزئة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

- يتراوح سعر البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

- برتقال أبو سُرة يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر الكنتالوب بين 8 و16 جنيهًا.

- بلح سيوي بين 25 و30 جنيها.

- بلح ثلاجة بين 4 و10 جنيهات.

- الرمان بين 8 و18 جنيهًا.

- الخوخ المستورد يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

- كمثرى مستوردة يتراوح سعرها بين 30 و60 جنيهًا.

- الأناناس سعره 50 جنيهًا.

- الليمون بلدي بين 5 و12 جنيهًا.

- مانجو مستورد سوداني يترواح سعره بين 30 و60 جنيهًا.

- برقوق مستورد يصل سعره إلى 30 جنيهًا.

- البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

- نارنج ما بين 2 و4 جنيهات.

- عنب مستورد أسود يتراوح سعره بين 30 و40 جنيهًا.

- التفاح الأمريكي بين 18 و30 جنيهًا.

- تفاح جولدن يتراوح سعره بين 18 و30 جنيهًا.

- تفاح سوري لبناني يتراوح سعره بين 25 و30 جنيهًا.

- الكاكا تراوح سعرها بين 10 و20 جنيهًا.

- يوسفي يتراوح سعره بين 5 و11 جنيهًا.

- الجريب فروت بين 7 و15 جنيهًا.

- عنب مستورد أصفر يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

- الجوافة سجلت بين 6 و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في السوق المحلي اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة كما يلي:

- سجل سعر الكنتالوب نحو 26.95 جنيه.

- موز بلدي بسعر 12.30 جنيه.

- تفاح أصفر مستورد 79.95 جنيه.

- تفاح أخضر مستورد بسعر 64.95 جنيه.

- برتقال عصير 5.95 جنيه.

- تفاح أحمر بسعر 33.95 جنيه.

- كيوي 34.95 جنيه.

- جوافة 28.95 جنيه.

- أناناس ذهبي 79.95 جنيه.

- برتقال بسرة 8.95 جنيه.