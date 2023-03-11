أسعار الفاكهة في مصر اليوم السبت.. البرتقال بـ4 جنيهات

شهدت أنواع العديد من السلع استقرارا ملحوظا في سوق العبور وأسواق حدائق القبة، ومن بينها الفاكهة، بالتزامن مع ظهور سلع صيفية كالمانجو والخوخ على سبيل المثال.

وتقدم «الوطن» فيما يلي، أبرز أسعار الفاكهة اليوم 11 مارس في سوق العبور وأسواق التجزئة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

جاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت، كالتالي:

- تفاح جولدن يتراوح سعره بين 18 و30 جنيهًا.

- تفاح سوري لبناني يتراوح سعره بين 25 و30 جنيهًا.

- الكاكا تراوح سعرها بين 10 و20 جنيهًا.

- الخوخ المستورد يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

- كمثرى مستوردة يتراوح سعرها بين 30 و60 جنيهًا.

- الأناناس سعره 50 جنيهًا.

- ليمون بلدي بين 5 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

- برتقال أبو سُرة بين 4 و7 جنيهات.

- كنتالوب بين 8 و16 جنيهًا.

- مانجو مستورد سوداني يترواح سعره بين 30 و60 جنيهًا.

- برقوق مستورد يصل سعره إلى 30 جنيهًا.

- البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

- نارنج ما بين 2 و4 جنيهات.

- يوسفي يتراوح سعره بين 5 و11 جنيهًا.

- الجريب فروت بين 7 و15 جنيهًا.

- عنب مستورد أصفر يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

- عنب مستورد أسود يتراوح سعره بين 30 و40 جنيهًا.

- التفاح الأمريكي بين 18 و30 جنيهًا.

- بلح سيوي بين 25 و30 جنيها.

- بلح ثلاجة بين 4 و10 جنيهات.

- الجوافة سجلت بين 6 و12 جنيهًا.

- الرمان بين 8 و18 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية اليوم

وسجلت أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة ما يلي:

- موز بلدي بسعر 12.30 جنيه.

- برتقال عصير 5.95 جنيه.

- برتقال بسرة 8.95 جنيه.

- تفاح أصفر مستورد 79.95 جنيه.

- تفاح أخضر مستورد بسعر 64.95 جنيه.

- تفاح أحمر بسعر 33.95 جنيه.

- كيوي 34.95 جنيه.

- جوافة 28.95 جنيه.

- أناناس ذهبي 79.95 جنيه.

- كنتالوب 26.95 جنيه.