تعرف على أنواع المقابلات الشخصية أمام الهيئات القضائية

تتعدد أشكال المقابلات أمام الهيئات القضائية بحسب الجهة أو الهيئة التي يتم إجراء المقابلة أمامها ونرصد لكم في السطور التالية أنواع هذه المقابلات..

النيابة العامة

تُجري النيابة العامة نوعين من المقابلات وهما مقابلة التفتيش القضائي والغرض منها استيضاح ما غمض في ملف المرشح من بيانات وإعداد تقرير عن المرشح والدخول فيها فردي لكل مرشح.

مقابلة اللجنة السباعية وهي اختبار الهيئة ويكون أمام المجلس الأعلى للقضاء ويكون به أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.

مجلس الدولة

تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الخاص وبها أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.

النيابة الإدارية

تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وبها أسئلة قانونية والدخول أيضاً في مجموعات.

هيئة قضايا الدولة

تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الخاص وبها أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.

مجلس الدولة يجري مقابلاته

واستقبل مجلس الدولة، السبت الماضي، المتقدمين من خريجي الإسكندرية من دفعة 2022، وذلك لشغل وظيفة مندوب مساعد، ومن المقرر أن يجرى المجلس مقابلاته يومي السبت والثلاثاء لكل أسبوع طبقا لترتيب كل جامعة الجدول.

وترأس المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، المقابلات الشخصية، التي تكون عبارة عن سؤال لكل مجموعة مكونة من 10 متقدمين ليكون ذلك أول خطوات الاختبار للعمل في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.