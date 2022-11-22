المجلس القومي للأجور: نجري نقاشات مع القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى

قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إنّ النقاشات لم تتوقف منذ إعلان الدولة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، بواقع 3000 جنيه للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن رئيس اتحاد الصناعات تحدث في أحد المؤتمرات وقال إن هناك استعدادا لتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية.

تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وأضاف البدوي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «منذ ذلك الوقت، بدأ المجلس القومي للأجور يناقش مع أطراف عديدة داخل القطاع الخاص آليات التطبيق وكيفية التطبيق، وكل ما يحدث الآن مشاورات لكيفية التطبيق، لسبب مهم جدا وهو أننا نريد إعلان أكبر عدد من الشركات عن تطبيق الحد الأدنى للأجور».

في النهاية فنحن نسعى جاهدين إلى إقرار هذا الأمر

وتابع عضو المجلس القومي للأجور: «هذا القرار لا يستثني أحدا، بما فيهم العاملين في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وليس لدينا حصر دقيق بالعاملين في القطاع الخاص، وقد يقدر عددهم بـ 23 مليون شخص، ولكن في النهاية فنحن نسعى جاهدين إلى إقرار هذا الأمر».

الدولة لديها إصرار على تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأكد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة المصرية لديها إصرار على تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة بالشركات التابعة لها، بدليل إعلانها مشاركة صندوق الطوارئ للشركات المتعثرة.