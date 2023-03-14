تفاصيل الحالة الصحية لـ فتحي سرور: يخضع لفحوصات طبية وحالته تتحسن

أكد مصدر مقرب من الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أن الحالة الصحية له تتحسن، موضحا أن حالته مستقرة ويتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، نافيا ما تردد عن إصابته بنزيف في المخ واحتمالية إجراء تدخل جراحي له.

الحالة الصحية للدكتور فتحي سرور

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدكتور فتحي سرور لا يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وتابع حديثه عن الحالة الصحية له قائلا: سنه لا يسمح بإجراء جراحة ولكنه تعرض إلى إرهاق شديد استوجب تواجده بالمستشفى وهذا إجراء شهري يفعله الدكتور ويستوجب وجوده في العناية المركزه لعمل فحوصات دقيقة.

مصدر مقرب: سرور يتعرض لحالة من فقدان الوعي بين حين والآخر

وتابع المصدر: الدكتور فتحي سرور يتعرض لحالة من فقدان الوعي بين حين والآخر وهي لكبر سنه ، وليس بسبب مرض، ويجري الأطباء كافة الفحوصات الطبية اللازمة مع تقديم الأدوية له.

وأشار إلى أن الحالة الصحية للدكتور فتحي سرور يتم التعامل معها من قبل فريق طبي متكامل، وتم عمل كل الفحوصات اللازمة منذ وصوله إلى المستشفى.

وكان الدكتور فتحي سرور قد نقل إلى المستشفى، إثر إرهاق شديد بعد حضوره جلسه في محكمه النقض منذ 4 أيام، وذكر المصدر أنه منذ ثلاثه شهور انزلق من درج السلم بمنزله، نتيجه هبوط في الدورة الدموية لإصابة بمرض السكري وتم إسعافه بالمستشفى وعمل غرزتين في الرأس، ما دفع إلى عمل كشف دوري كل شهر.