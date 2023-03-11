عاجل.. تحسن حالة الدكتور فتحي سرور بعد تعرضه لوعكة صحية

قال مصدر مسؤول إنَّ حالة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق في تحسن من آثار الإرهاق التي تعرض له أثناء تواجده بمحكمة النقض من يومين ماضيين، وقد أدى إرهاقه إلى طلبه لإجراء فحوصات طبية له لدواعي الاطمئنان علي صحته، وهذا اجراء روتني يفعله كل شهر ويتطلب أن يكون تحت الملاحظة بداخل العناية المركزة.

كما نفى المصدر، نقل «سرور» إلى المستشفى إثر أزمة صحية، بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة الجديدة بسبب دخوله في غيبوبة.

الحالة الصحية للدكتور فتحي سرور

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن الدكتور فتحي سرور، لم يدخل في غيبوبة وعلى أثرها نقل إلى إحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ دخوله المستشفى يرجع إلى إجراء فحوصات طبية.

دخول العناية المركزة

وأشار المصدر إلى أنَّ هذه الفحوصات التي أجراها الدكتور فتحي سرور تستدعي دخوله العناية المركزة وليس لحدوث غيبوبة كما تردد من أنباء غير دقيقة بحسب تعبيره.