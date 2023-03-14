الأمطار تضرب القاهرة الكبرى.. وتحذيرات للمواطنين أثناء القيادة

تعرضت القاهرة الكبرى لسقوط أمطار تراوحت ما بين بسيطة إلى غزيرة صباح اليوم الثلاثاء.

وتشهد حالة الطقس اليوم سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية مع تأثير ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق، مع انخفاض درجات الحرارة في جميع المحافظات وتكون الغيوم الجزئية على مدار اليوم مع تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الرئيسية لشدة الأمطار.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم وغدا تشهد استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والتي تمتد إلى محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات جنوب الصعيد إذ يسود طقس مشمس معتدل الحرارة نهاراً مع زيادة سرعة الرياح التي سجلت 32 كيلو متر في الساعة.

وسجلت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 ، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية كالآتي:

- القاهرة 20 - 16

- العاصمة الإدارية 20 - 15

- أكتوبر 20 - 15

- بنها 20 - 15

- دمنهور 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 14

- كفر الشيخ 20 - 16

- المنصورة 21 - 16

- الزقازيق 21 - 15

- شبين الكوم 20 - 15

- طنطا 20 - 15

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 19 - 15

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 21 - 14

- العريش 22 - 14

- رفح 22 - 14

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 22 - 04

- كاترين 17 - 06

- الطور 23 - 14

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 18

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 13

- مطروح 18 - 12

- السلوم 30 - 10

- سيوة 20 - 12

- رأس غارب 27 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 15

- شلاتين 23 - 15

- حلايب 23 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 24 - 16

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 22 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 31 - 14

- الوادي الجديد 31 - 11

- أبو سمبل 30 - 14