المجموعة المالية هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أبراج لخدمات الطاقة»، بقيمة 244 مليون دولار أمريكي

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أبراج لخدمات الطاقة»، وهي وحدة التنقيب عن النفط والغاز التابعة لشركة الطاقة العمانية «أوكيو»، بقيمة 244 مليون دولار أمريكي في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX)، وهي أكبر صفقة إدراج في السوق العماني منذ عام 2010 وثاني أكبر صفقة في أسواق الشرق الأوسط خلال العام الجاري. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي المشترك في الصفقة إلى جانب كل من البنك الوطني العماني والبنك الأهلي، على أن يبدأ التداول اليوم على أسهم الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX).

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أبراج لخدمات الطاقة» بطرح 49% من إجمالي رأسمال الشركة، بما يعادل 337.398 مليون سهم، بقيمة 0.249 ريال عماني للسهم، حيث يعكس سعر الاكتتاب مدى إقبال المساهمين على الاكتتاب في مرحلة بناء الأوامر، وبالتالي تغطية الاكتتاب عدة مرات. وقد شهدت عملية الطرح إقبالًا قويًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية ليصل إجمالي الطلبات 791مليون ريال عماني (ما يعادل 2.05 مليار دولار أمريكي)، مع تغطية الاكتتاب بحوالي 8.7 مرة.

وقد نجحت «أبراج لخدمات الطاقة» في استقطاب مجموعة من أبرز المؤسسات المالية والاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية ومن بينها «شؤون البلاط السلطاني» في عمان و«الشركة السعودية العمانية للاستثمار»، المملوكة بالكامل لصندوق «الاستثمارات العامة السعودي»، و«شلمبرجير» عمان كمستثمرين رئيسيين (Cornerstone) للاكتتاب.

وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بالدور المحوري الذي لعبته المجموعة في تسليط الضوء على السوق العماني من خلال إدراج أولى الكيانات المملوكة للدولة فيما يُعدّ أكبر اكتتاب عام في السلطنة منذ عام 2010. لقد صممنا قصة استثمارية تستهدف ليس فقط المستثمرين المحليين، بل ايضا المستثمرين الإقليميين والدوليين ايضاً – والذين كان معظمهم ينظرون للسوق العماني لأول مرة.

أنا فخور بالإقبال كبير الذي شهدناه من خارج عمان، والذي بلغ حوالي مليار دولار أمريكي. وعلى نفس القدر من الأهمية، كان الاهتمام الاستراتيجي من «شؤون البلاط السلطاني» و«صندوق الاستثمارات العامة» و«شلمبرجير» عمان، المستثمرين الرئيسيين (Cornerstone) لبناء الاكتتاب، ويشرفنا أننا لعبنا دورًا أساسيًا في انضمامهم للاكتتاب".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطرح يمثل ثاني صفقات الاكتتاب العام لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة خلال عام 2023، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت المجموعة في إتمامها خلال عام 2022، والتي يبلغ عددها 12 بقيمة 12.8 مليار دولار أمريكي في أسواق رأس المال. فقد نجحت المجموعة المالية هيرميس مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أدنوك للغاز بي أل سي» بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، وهي أكبر صفقة طرح عام حتى الآن في ذلك السوق. وخلال عام 2022، قدمت المجموعة خدماتها الاستشارية بشأن الإدراج المزدوج الأول بين سوق أبو ظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار أمريكي لشركة «أمريكانا للمطاعم». كما أتمّت المجموعة في وقت سابق من العام صفقة الطرح العام لأسهم مجموعة «تعليم» في سوق دبي المالي بقيمة 204 مليون دولار، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «سالك»، بسوق دبي المالي (DFM) بقيمة مليار دولار أمريكي، وصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات»، وهي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتميزة، بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX). كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 323 مليون دولار أمريكي قبل الاكتتاب العام في بورصة الكويت.