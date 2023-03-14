عاجل.. «المالية» تعلن تفاصيل صرف 1000 جنيه سنويا لمن تنجب طفلين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّه سيتم إنشاء حساب لصالح المشروع القومي، لتنمية الأسرة المصرية، معلنا تفاصيل ادخار مبلغا بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة، وذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم.

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنّه وفقا لما نص عليه البروتوكول، تتولى الوزارة تنفيذ ما يلي.

- يستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما.

- يتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلين على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات.

- يسقط حقها في المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.

- ادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلين بحد أقصى.

- إنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد.

- يسقط حقها في المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.

- يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفين في إطار المشروع.

- يحمل الحساب رقما محددا ويسمى «حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية».

- يصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه.

أهداف مشروع تنمية الأسرة المصرية

وأكدت الحكومة فى بيان صادر لها اليوم، أنّ مشروع تنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنمويا متكاملا ويستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية، مثل «التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني».