بمشاركة 500 فرد.. انطلاق مبادرة «دوي» ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، انطلاق فعاليات مبادرة «دوي» التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بمطروح، وذلك بمراكز شباب المحافظة، وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بينها مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الأوقاف ومنطقة مطروح الأزهرية وكنيسة مطروح، وهي مبادرة وطنية لخلق مجتمع من الأشخاص والمؤسسات التي تدعم الفتيات والشباب لتحقيق إمكاناتهم، وتغيير الطريقة التي يرى بها المجتمع الفتيات.

مؤسسات تساهم في المبادرة

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن مبادرة «دوي» تُنفَّذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف»، وتحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، وتنتهي في 20 أغسطس 2022 للمرحلة العمرية من 8 سنوات حتى 60 سنة.

دعم المبادرة وتوسعة قاعدة الاستفادة

ووجَّه محافظ مطروح، اليوم، لمديرية الشباب والرياضة باستعراض مخطط تنفيذ المبادرة مع تقديم كافة الدعم وتذليل العقبات، والنشر عن المبادرة والتعريف بها لتحقيق أقصى استفادة للشباب.

وأوضح الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أنه جرى تكليف أسماء عبد الغفار، منسقًا للبرنامج بالمحافظة، مع توفير قاعتين لتنفيذ البرنامج في كل مركز شباب، مع اشتراك عدد 500 فرد من المحافظة من المرحلة العمرية من 8 سنوات إلى 33 سنة خلال عام 2022، وسيتم توزيع هدايا للمستفيدين، كما سيتم تنفيذ الأنشطة في مراكز الشباب والكنائس وغيرها من الأماكن في مدن مطروح.