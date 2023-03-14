إغلاق ميناء نويبع بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء.

وأوضح البيان أنه جرى إغلاق ميناء نويبع في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 20-25 عقدة جنوبية وارتفاع الأموج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدًا.

وذكر البيان تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للاحوال المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح، والممتلكات العامة والخاصة.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر تعليمات صارمة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.