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تداول 16 ألف طن بضائع عامة في موانئ البحر الأحمر

كتب:

حمدى عبد الله
07:23 م | الخميس 09 مارس 2023
موانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، نشاطاً في تداول البضائع، وانتظاماً في وصول ومغادرة السفن، وسجل حجم التداول اليوم الخميس، 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن 10 سفن وسجل حجم  تداول البضائع  16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 768 شاحنة و52 سيارة.

وأوضح لبيان موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 5600 طن بضائع ، 384 شاحنة، و29 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10400 طن بضائع، 384 شاحنة و 23 سيارة.

وأضاف البيان أن  ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة  HAJH GHSNJ وعلى متنها 2335 راس ماشية حية بوزن 812 طنا قادمة من جيبوتي  بينما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية، دليلة وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية 2، دليلة وبوسيدون إكسبريس.

وأشار البيان إلى أن  ميناء نويبع تداول 1850 طن بضائع عامة ومتنوعة و180 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين بريدج وآيلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1975 راكبا بموانيها.

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بقلم حمدى عبد الله