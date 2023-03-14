الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، إنه جرى اعتقال ثمانية شبان من مخيم «شعفاط» وبلدة عناتا بالقدس المحتلة، فيما جرى اعتقال شابين من محافظة الخليل الواقعة إلى الجنوب من القدس.

اعتقال شابين من محافظة الخليل الواقعة إلى الجنوب من القدس

ومن رام الله، بوسط الضفة الغربية، جرى اعتقال شاب من بلدة «سنجل»، فيما جرى اعتقال شابين من محافظتي «أريحا» و«قلقيلية» بشرق، وشمال غرب الضفة الغربية.