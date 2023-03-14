قاضي قضاة فلسطين يبحث تعزيز العلاقات مع ماليزيا وحماية المقدسات في القدس

بحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، اليوم، مع نائب رئيس الوزراء الماليزي زاهد حميدي، تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، وحماية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من مخاطر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا»، أنّ الهباش وضع حميدي، خلال اجتماعهما في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في صورة آخر التطورات التي تشهدها فلسطين في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته الدينية، واستمرار دولة الاحتلال في أعمالها الأحادية العدوانية من الاستيطان، وهدم البيوت وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى الاستمرار في قرصنة الأموال الفلسطينية وأعمال القتل اليومية التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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ونقل الهباش للمسؤول الماليزي، تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية وأواصر الأخوة الفلسطينية الماليزية.

ووصف ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بأنّه جريمة مستمرة، داعيًا إلى مواقف دولية صارمة لوقف المذبحة وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين تحت الاحتلال.

من جانبه، أكد حميدي، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحرص حكومته على استمرار التواصل والتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين على المستوى الثنائي وفي إطار منظمة التعاون الإسلامي.

وبعث تحيات رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لفلسطين قيادة وشعبا، مؤكدًا استمرار ماليزيا في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة الممكنة لدولة فلسطين في المجالات كافة.