الأسرى الفلسطينيون يواصلون الإضراب في سجون الاحتلال الإسرائيلي

واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الإضراب لليوم الـ29 على التوالي، ضد إجراءات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن جفير.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أنّ لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، ستواصل تنفيذ برنامجها النضاليّ «خطوات العصيان» الممتد منذ قرابة الشهر، حتّى الإعلان عن الشّروع بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان «بركان الحرّيّة أو الشّهادة».

وبينت الهيئة والنادي أنّ إدارة السّجون ترفض الاستجابة لمطالب الأسرى الفلسطينيين، المتمثلة بوقف كافة الإجراءات التي أعلنت عنها، والتي بدأت بتنفيذ مجموعة منها، استنادًا إلى توصيات الوزير «بن جفير».

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الفلسطينية الأسيرة، دعت في بيانها الأخير، أبناء الشعب الفلسطيني إلى أنّ يكون اليوم الثلاثاء، وكل ثلاثاء، إحياء لذكرى «الثلاثاء الحمراء»، التي قدم فيها الشعب الفلسطيني خيرة أبنائه على مشنقة الحرية، زمن الانتداب، والاحتلال البريطاني، ليكون اليوم هو «ثلاثاء الحرية» نصرة لهم، مع اقتراب معركتهم (معركة الإضراب عن الطعام).