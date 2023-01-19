الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن عميد أسرى فلسطين بعد 40 عاما من اعتقاله

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عن المناضل ماهر يونس «عميد الأسرى الفلسطينيين»، بعد 4 عقود من الأسر في سجون الاحتلال.

وأفرجت سلطات الاحتلال، عن الأسير يونس من سجن «أوهلي كيدار» في الجنوب، ليتجه بعدها إلى منزله في «عارة» بأراضي الـ 48.

ونشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عناصرها والوحدات الخاصة والمخابرات في محيط منزل عائلة يونس، قبيل دقائق من وصوله إلى منزله؛ لمنع أي مظاهر احتفالية بتحرره من السجن.

ورغم تهديدات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنّ جماهير غفيرة من البلدة والمجتمع العربي توافدت إلى منزل عائلة ماهر يونس.

نقل ماهر يونس لسجن أوهلي كيدار

وقبيل تحرره من الأسر، نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير ماهر يونس إلى سجن «أوهلي كيدار»، ومنعته من وداع رفاقه.

ومنعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عائلة الأسير يونس من تنفيذ أي احتفالات بالإفراج عنه، وحذّرتها من رفع العلم الفلسطيني، ونصب خيمة لاستقباله.

واعتقل يونس، في الثامن عشر من يناير 1983، على خلفية مقاومته للاحتلال وانتمائه لحركة «فتح» بعد فترة وجيزة من اعتقال ابن عمه المناضل كريم يونس، إضافة إلى رفيقهم سامي يونس، الذي أفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، وكان في حينه أكبر الأسرى سنّا، وتوفي بعد 4 سنوات من تحرره.

والد «يونس» أسير سابق في سجون الاحتلال

وتعرض يونس لتحقيقٍ قاسٍ في حينه، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام، وبعد شهر من الحكم عليه، أصدر الاحتلال حُكمًا عليه بالسّجن المؤبد مدى الحياة، وفي عام 2012، تم تحديد المؤبد له بـ40 عاما، وخلال سنوات اعتقاله توفي والده في عام 2008، علما أنّ والده أسير سابق أمضى 8 سنوات في الأسر.

وولد يونس في السادس من يناير 1958، في قرية عارة داخل أراضي عام 1948، وله 5 شقيقات، وشقيق، درس في المدرسة الابتدائية، والثانوية في قرية عارة، وفي المدرسة الصّناعية في الخضيرة، وخلال سنوات أسره حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية.