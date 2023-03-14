وزيرة التخطيط عن برنامج حوافز السيدات: إنشاء قاعدة بيانات للمتابعة الدورية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنَّ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يسعى إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.

وبينت أنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والعمل على إدراج الموازنات الخاصة بالبرنامج في الأعوام المالية الحالية والقادمة، تم توقيع بروتوكول تعاون يتضمن تحفيز السيدات في سن 21 - 45 ومتابعتهم دوريا بعيادات تنمية الأسرة، وادخار مبلغ سنوي تحصل عليه السيدة المتزوجة والتي لديها طفلان بحد أقصى عند بلوغها 45 عامًا.

جاء ذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لـ تنظيم الأسرة المصرية، والذي شهده صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

خصائص السكان تعد أحد عوامل قوة الدولة

وأعلنت السعيد، أنَّه سيتمّ الإعلان عن المبالغ الإجمالية التي ستحصل عليها كل سيدة وفقًا لعمرها وقت اشتراكها في المشروع قريبًا، والتي ستخضع لمجموعة من الضوابط، مؤكدة أن خصائص السكان تعد أحد عوامل قوة الدولة، من حيث مستوى التعليم، ومعدل الفقر، وفرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، ومن المهم أن تتكامل كل القوى في هذه القضية حتى نتمكن من إدارتها من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.

المشروع للسيدات البالغات

وأوضحت وزيرة التخطيط أنَّ الوزارة ستلتزم بالاشتراك في المشروع للسيدات البالغات من السن بين 21 عاماً و 45 عاماً كحد أقصى، مع المتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع تحدث بشكل دوري.