«الصحة»: حملات «نظمتي» رفعت وعي موظفي 22 وزارة وهيئة بأهمية تنظيم الأسرة

نفذت وزارة الصحة والسكان، حملات توعوية بـ22 وزارة وهيئة تحت شعار «نظمتي» والتي تم إطلاقها في ديسمبر 2022 بهدف رفع وعي السيدات والرجال في سن الإنجاب، من خلال عرض أفكار ومعلومات جديدة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالعمل على رفع الوعي، ونشر رسائل ومفاهيم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لفئات المجتمع كافة، وضمن أنشطة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، بالتعاون مع هيئة جون سنو، والوكالة الأمريكية الدولية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ حملات «نظمتي» التوعوية تستهدف 500 ألف سيدة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفي سن الإنجاب، من خلال 32 وزارة، لافتا إلى توصيل رسائل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال الندوات والقوافل الخدمية، وعن طريق العيادات المتنقلة التي يقوم عليها فريق طبي مدرب على أعلى مستوى لتقديم المشورة وخدمات تنظيم الأسرة بالمجان.

حملات «نظمتي»

وأضاف «عبدالغفار» أنّه جرى تنفيذ المبادرة حتى الآن في 22 وزارة وهيئة، حيث يتم تدريب بين 30 إلى 40 متدربا ومتدربة في كل وزارة، لتدريب 50 سيدة من دائرة معارف كل مدرب ومدربة، لرفع الوعي باستخدام المطوية التي تحمل رسائل مهمة وأرقام الخطوط الساخنة، وباركود للخدمات المتميزة، مشيراً إلى أن المطوية وألوانها ترفع مستوى الوعي بأنواع الحمل التي تمثل خطورة على السيدات الحوامل.

وتابع «عبدالغفار» أنّ المطوية تحمل باركود لمراكز وأماكن الإحالة التي تقدم خدمات الوسائل الحديثة مثل اللوالب الهرمونية والكبسولات على مستوى الجمهورية، كما تحمل اللوجو الخاص بصفحة «حقك تعرفي» للسيدات والفتيات والتي يوجد بها بيانات القوافل والحملات، وتحتوي على أهم المعلومات في الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى الحظ الساخن الأرضي المجاني 08008880800 والخط الساخن لتنمية الأسرة 19559 من أي محمول مجانا.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنّ الحملة الثانية لوحدة تكافؤ الفرص بقطاع السكان وتنظيم الأسرة، تحت مسمى «الصحة الإنجابية للفتيات» وتقدم كل ما يهم الفتاة من معلومات صحية في مرحلة حياتها الإنجابية قبل الزواج، وكيفية الاهتمام بصحتها الإنجابية والتعامل الأمثل والصحي، مع تقديم المعلومات الصحيحة من خلال قنوات وزارة الصحة.

وتابع «عباس»، أنّ حملة الصحة الإنجابية للفتيات تركز على منع الممارسات الضارة ضد الفتيات مثل الزواج المبكر وختان الإناث والتحرش بأنواعه ومنع التنمر بين الفتيات داخل وخارج الأسرة، إلى جانب التوعية بجرائم الانترنت والابتزاز الإلكتروني للفتيات، كما تقوم الحملة بالتعريف بمسارات اللجوء للقنوات الشرعية، لأحذ حقها وردع القائم بهذه الجرائم، علاوة على نشر مفاهيم الوقاية والتصدي وتقديم الدعم الكامل للفتيات لخلق جيل يتمتع بالمساواة والتمكين بين الرجال والسيدات.

وأشارت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقويم والتخطيط، إلى أنّ وحدة تكافؤ الفرص تستهدف الموقع الجغرافي الذي تتوجه له الحملة، بعمل خط خدمة سريع لحاملي شعار تكافؤ الفرص، لتقديم الخدمات لهن بشكل سريع يحقق رضاء المنتفعات، مضيفة أنّ وحدة تكافؤ الفرص توصي الوزارات باعتبار من تم تدريبهم سفراء للتثقيف الصحي بوزاراتهم، وتوفير المناخ المناسب لهم لنشر معلوماتهم بين زملائهم، وإمدادهم بالمعينات التثقيفية والمطويات وحل أي مشاكل يتعرض لها متلقي الخدمة.

ونوهت بأنّه سيتم عمل المزيد من الأنشطة التي تستهدف الشباب لما يمثلوه من قوة وأغلبية في الهرم السكاني بجمهورية مصر العربية، حيث إنّ ما يزيد عن 60% من السكان في مصر تحت سن 30 عامًا، لافتة إلى أنّ هذه الحملات تأتي ضمن سلسلة رفع الوعي لمختلف الفئات.