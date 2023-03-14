ملتقى توظيفي في أسيوط لتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، الملتقى التوظيفي الذي تنظمه مديرية القوى العاملة، ضمن أنشطة «مشروع مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر»، وذلك لمدة يوم واحد من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً، بمرسى حورس السياحي في حديقة الفردوس بحي شرق.

ويهدف الملتقى لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين، بمشاركة عديد من شركات القطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل للشباب الأسيوطي الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة، أو بدون مؤهلات، فضلًا عن توفير فرص للتدريب للتأهيل لسوق العمل، وتخصيص مكان لاستقبال ذوي الهمم من أبناء المحافظة، وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة.

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

وعقب الافتتاح، ردد المحافظ وجميع الحضور السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تفقد المحافظ أقسام الملتقى واستفسر من الشركات المشاركة عن عدد فرص العمل التي توفرها كل شركة والمؤهلات المطلوبة والمرتبات، كما تفقد أقسام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية «مشروعك»، ومعارض المشروعات التابعة لها لتحفيز الشباب على أقامة المشروعات، وتابع قسم مديرية التضامن الاجتماعي برنامج «فرصة» لتوفير مشروعات وفرص عمل للأسر الأولى بالرعاية.

قروض «مشروعك»

كما تحاور محافظ أسيوط مع بعض الشباب المشارك في الملتقى، وحثهم على الاستفادة من فرص العمل المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من القروض الممنوحة من برنامج «مشروعك»، والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية لإقامة مشروعات خاصة للشباب لتوفير حياه كريمة لهم، ولتحسين مستوى معيشتهم، فضلًا عن القروض والفرص التدريبية التي يوفرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الإضافة إلى التدريب على ريادة الأعمال لتأهيلهم للتوظيف.