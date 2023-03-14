ننشر كشوف الفائزين بقرعة الحج في أسيوط.. 192 شخصا

أجرت مديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية للعام الهجري 1444 وميلادي 2023، وذلك بقاعة نادي الشرطة، وبحضور اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط والقيادات الأمنية بالمحافظة، ولفيف من المواطنين والمتقدمين للحج.

أعداد الفائزين بالحج بالمحافظة

وبلغ عدد الفائزين 192 حاجًا، و6 من كبار السن بمختلف مراكز المحافظة، إذ بلغ عدد الفائزين بمركز ومدينة أبوتيج 10 فائزين، ومدينة أسيوط الجديدة ومركز الفتح 11، وأسيوط أول 21 شخصا، وأسيوط أول 21، وأسيوط ثان 25، ومركز أبنوب 5 حجاج، ومركز أسيوط 27، ومركز البداري فائز واحد، ومركز الغنايم 6 ومركز القوصية 14، ومركز ديروط 28 شخصا، ومركز ساحل سليم 2، ومركز صدفا 2، ومركز منفلوط 40 شخصًا.

فرحة عارمة للفائزين

وشهدت قاعة نادي الشرطة حالة من البهجة والسرور والفرحة بين الفائزين وأسرهم، وقدمت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط التهنئة للفائزين للفوز بالحج لهذا العام متمنين لمن لم يوفقهم الحظ الفوز في الأعوام المقبلة.