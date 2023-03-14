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رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلا رمضان» الرئيسي بأرض المعارض بعد قليل

كتب:

محمد مجدي
05:17 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معرض «أهلا رمضان» الرئيسي، بأرض المعارض في مركز المؤتمرات، بعد قليل.

وأطلقت الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية عددا كبيرا من المعارض، لتوفير السلع بأسعار مخفضة في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المواطنين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

ومن المُقرر، أن يعقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيًا عقب افتتاح رئيس الوزراء، للمعرض.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.