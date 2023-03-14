عاجل.. رئيس الوزراء يوجّه بضبط الأسواق مع اقتراب شهر رمضان

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشارة إلى احتفالية يوم الشهيد، التي أقيمت منذ أيام، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس، وتطرقت إلى فترات دقيقة من عمر هذا الوطن في إطارٍ من المكاشفة، ليدرك الجميع حجم الإنجاز الذي نجحنا في تحقيقه، قياسا بصعوبة التحديات.

وفي هذا الصدد، تقدّم رئيس الوزراء بخالص الشكر إلى أبطال القوات المسلحة والشرطة، معربا عن التقدير البالغ لما يقدمونه من جهود لحماية الوطن والمواطنين، وما يبذلونه من تضحيات غالية ستظل راسخة في ضمير ووجدان كل مصري.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى النتائج المهمة لزيارة ميتا فريدريسكن، رئيسة وزراء الدنمارك، إلى مصر، مشيرا إلى أنّ لقاءها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد بحث العديد من الفرص الواعدة لدفع مجالات التعاون الثنائي المشترك في قطاعات تمثل أولوية للبلدين الصديقين.

كما تناول مدبولي نتائج جلسة المباحثات التي جمعته بنظيرته الدنماركية، لافتا إلى أنّها شهدت تأكيد فريدريسكن، على تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وفي مقدمتها ملف الطاقة، والنقل البحري، واللوجستيات، والاقتصاد الأخضر.

وعلى جانب آخر، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين، بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع المختلفة، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، والتنسيق المستمر مع المحافظين، لتطبيق الآليات اللازمة لضبط الأسواق، وكذا التأكد من توافر مختلف المنتجات البترولية، بما يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين في المحافظات كافة.