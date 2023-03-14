«أسباب الانحراف الفكري» لقاء توعوي للشباب في السلوم بمطروح

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مدينة السلوم الحدودية بمحافظة مطروح، لقاء تثقيفيا لرواد مركز شباب السلوم، حول أسباب الانحراف الفكري وسبل المعالجة، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.

الإرهاب في المجتمع

وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في بيان، إن اللقاء يهدف إلى محاربة ظاهرة الفكر والتشدد والإرهاب في المجتمع، من خلال بيان أسباب الانحراف الفكري وأنواعه وسبل معالجته.

الانحراف الفكري

وأجرى اللقاء التثقيفي التوعوي الشيخ ناصر عبد الجواد، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مدينة السلوم، والذي تناول فيه تعريف الانحراف الفكري وأنواعه وأسبابه الداخلية والخارجية وسبل معالجته.

السلوك الانحرافي

وأوصي عضو المنظمة الشباب في نهاية اللقاء بالسلوم إلى ضرورة الالتزام بالتعاليم الدينية والأخلاقية الصحيحة والبعد عن السلوك الانحرافي، موضحا للمشاركين في فعاليات اللقاء، أن الأخلاق هي دليل بقاء الأمم فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وهي العامل الأساسي لبقاء كرامة الفرد وصيانتها والحفاظ عليها.

الفكر المتطرف

وأكد على أهمية الابتعاد عن الأفكار الهدامة التي تهدم الأسرة، ما تؤثر بالسلب على المجتمع والتحلي بالأخلاق الحميدة والبعد عن الفكر المتطرف.