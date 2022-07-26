الأزهر للفتوى: نرصد الأفكار المتطرفة على السوشيال ميديا لتحصين الشباب

قال الشيخ بلال خضر، رئيس قسم المتابعة الإلكترونية وعضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إنّ وحدة «بيان» لمواجهة الإلحاد والفكر المتطرف مهتمة بالجانب التحصيني من خلال التوعية المجتمعية بالقضايا المختلفة من خلال رصد السوشيال ميديا، حيث يتم التركيز عليها مع الشباب في برامج التوعية المجتمعية بالجامعات.

وأضاف خضر، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «نتحدث في هذه القضايا في محاضرات عامة وورش عمل ونجيب على أسئلة الشباب ونسمع منهم، لأن الكثير منهم يرون أنهم في مرحلة لا يحق لأحد أن يوجههم».

الإصغاء الجيد.. من أهم سمات مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية

وتابع رئيس قسم المتابعة وعضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن الإصغاء الجيد والاستماع لما يقوله الشباب جزء من حل المشكلة ويجعله يثق في المؤسسة، وخاصة أنها تقوم على الحوار البناء العقلي، الذي يحترم الرأي والرأي الآخر، حتى لو كان فيه مخالفة كبيرة جدًا: «نحترم الآراء المختلفة، وإما نصل معه إلى قناعة أو نؤجل النقاش إلى جلسة أخرى»

السوشيال ميديا تقدم محتويات لإبعاد الشباب عن بعض المفاهيم الدينية

من جهته، قال الشيخ معاذ شلبي، رئيس قسم النشر وعضو المركز، إن تأثير السوشيال على الشباب قوي، لذلك نحرص على متابعة المحتويات المختلفة والتفاعل مع الشباب، وبخاصة أن بعضها يُقصد منها إبعاد الناس عن بعض المفاهيم الدينية الصحيحة: «نحاول مواجهة ذلك الأمر بشكل وسطي من خلال منهج الأزهر».