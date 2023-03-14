مدير مكتب رئيس جامعة طنطا يفوز بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي

سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جمال حمزة مدير عام مكتب رئيس جامعة طنطا، جائزة القيادات المتميزة فئة المدير العام، إذ فاز بالمركز الثاني على مستوى جميع مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين.

معايير الجودة

ومن جانبه قدم الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، التهنئة إلى مدير مكتبه جمال حمزة، وذلك بعد حصوله على الجائزة، مؤكدا أن الجائزة تأتي تتويجا لجهوده وتميزه في العمل، والتزامه بمعايير الجودة والتميز.

تأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية في جامعة طنطا

وأشار «زكي» إلى أن جامعة طنطا حريصة بشكل دائم على تأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية داخل الجامعة، وأيضا حريصة على تقديم كل أوجه الدعم إلى كل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من أجل مواصلة التميز والجودة في العمل.