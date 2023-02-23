رئيس جامعة بنها: زيارة ميدانية للكليات المتأهلة لجائزة التميز الحكومي الأحد

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، عن بدء مرحلة الزيارات الميدانية للكليات المتأهلة لجائزة جامعة بنها للتميز الحكومي، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 26 فبراير الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 2 مارس المقبل، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للكليات المتأهلة للزيارة بعد الانتهاء من الزيارات.

المرحلة الثانية لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية بجامعة بنها

وأضاف رئيس جامعة بنها، في بيان صحفي، أنّ جائزة جامعة بنها للتميز الحكومي، تأتي ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية بالتعاون مع فريق جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الأعلى للجامعات.

تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030

وأكد رئيس جامعة بنها أنّ تنفيذ الجائزة بالجامعة، يهدف إلى تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، ولدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بكليات الجامعة الستة عشر، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على مشاركة جامعة بنها من ضمن عشرة جامعات حكومية في المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية، وتهدف منظومة الجوائز الداخلية إلى تعميق ثقافة التميز وتعزيز الروح التنافسية للمساهمة في تنمية القدرات البشرية، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية.