رئيس «الأعمال الكندي»: مصر تسير على الطريق الصحيح منذ 8 سنوات

قال د. معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الاقتصاد العالمي واجه ومازال يواجه أزمات وتحديات كبيرة ألقت بظلالها على تدفقات الاستثمار في معظم دول العالم لذلك عملت الحكومة المصرية على اتخاذ حزمة من المبادرات والتدابير لمواجهة هذه التحديات، وخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

الاستثمار في مصر من أهم التحديات

أضاف في ندوة المجلس بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي، أن ملف جذب الاستثمار في مصر كان من أهم التحديات التي واجهت الحكومات المتعاقبة قبل سنوات، ولسنوات طويلة عانى هذا الملف من مشاكل وعراقيل كبيرة، حالت دون تبوء مصر المكانة التي تستحقها كوجهة بارزة على خريطة الاستثمارات العالمية.

مصر بلد جاذب للاستثمار

وأضاف: «عند النظر لمقومات وفرص الاستثمار في مصر، نجد أنها تحظى بمميزات فريدة قد لا تتوافر في أي بلد آخر مثل تنوع الفرص في مختلف القطاعات، والموقع الجغرافي المتميز، وسوق استهلاكي ضخم يتجاوز 91 مليون مستهلك، بالإضافة الى اتفاقيات تجارية متعددة مع عدد من التكتلات الاقتصادية والأهم، أيدي عاملة رخيصة، وكل هذه المقومات تجعل مصر بلد جاذب للاستثمار.»

الرخصة الذهبية في فترة وجيزة

وتابع قائلاً: «مصر تتقدم خلال السنوات الثماني الماضية في الاتجاه الصحيح، واتخذت خطوات هامة واجراءات حوافز عديدة من أجل خلق بيئة جاذبة في كافة القطاعات، أذكر منها قانون الاستثمار الجديد والخريطة الاستثمارية، ومنح الرخصة الذهبية في فترة وجيزة، وكذلك انشاء صندوق مصر السيادي لاستغلال أصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام، وكذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للترويج لفرص وامكانيات الاستثمار في مصر».

مصر ثاني أكبر دولة في إفريقيا

وأردف قائلاً: «حققت هذه الجهود تحسنا في تدفقات الاستثمار، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022 لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه، وهي الزيادة الأعلى منذ عشر سنوات، كما احتلت مصر ثاني أكبر دولة في إفريقيا في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2021 بعد جنوب إفريقيا حسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، يونيو الماضي.»