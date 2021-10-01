«مجلس الأعمال المصري الكندي»: مصر تشهد صحوة في كل المجالات

قال الدكتور معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إن مصر تشهد في الفترة الأخيرة نوعًا من أنواع الصحوة في جميع المجالات، سواء العلاقات الخارجية أو الداخلية أو الاقتصاد، والاستثمار، موضحًا: «خلال الـ30 أو 40 سنة الماضية لم نر حجم الإنجاز الذي حدث في الـ7 سنوات الماضية، وبالتالي عندما جاءت أزمة فيروس كورونا، وأثرت على كل دول العالم، فإن مصر كانت أقل الدول تأثرًا لدرجة أن مصر كانت ثاني دولة في العالم من ناحية النمو الاقتصادي بعد الصين، وهذا يعتبر شهادة في حق الاقتصاد المصري».

مصر تسير على الطريق الصحيح

وأضاف «رسلان»، في لقاء مع برنامج «مشروعات مصر» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أنهم يعملون مع الدولة منذ سنوات، ويتناقشون مع الحكومة في العديد من القضايا، ولكن العبرة في التقدم والنمو، والإشادة من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، وهذا يعني أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وطالما أنها تسير على الطريق الصحيح فلا خوف.

مصر النقطة المضيئة في إفريقيا

وشدد رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، على أن المطالب التي يطالب بها رجال الأعمال لن تتوقف، وأي دولة على مر السنين فإن رجال الأعمال الموجودين بها لديهم مطالب والدولة لها مطالب أخرى، وفي بعض الأحيان يكون هناك تقاطع مصالح، ولكن الشيء الوحيد الذي يطمئن هو وجود نمو غير مسبوق في مصر، وانخفاض لمستويات البطالة، كما انخفض الدين الخارجي بنسبة 20%، خلال الثلاث سنوات الماضية، وهذا إنجاز لم يحدث في مصر.

وأشار إلى أن شهادة صندوق النقد الدولي في حق مصر، التي قال فيها إن مصر هي النقطة المضيئة في إفريقيا، يعتبر إنجازًا جديدًا لمصر.