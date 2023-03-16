تعرف على دعاء الرزق.. «اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله»

لكل شخص آمال وأحلام مختلفة يتمنى أن يرزقه الله بها، سواء كانت مادية أو معنوية، ولذلك يلجأ البعض لترديد دعاء الرزق؛ أملا ورجاءا من الله في أن يكرمهم بالرزق الذي يتمنوه، أو الأهداف التي في غايتهم، ولكن قد لا يعلم البعض ما هو دعاء الرزق.

صيغة دعاء الرزق

هناك أكثر من صغيرة لترديد دعاء الرزق، وهو ما تستعرضه «الوطن» على سبيل المثال لا الحصر، ومنها التالي:

يردد البعض دعاء الرزق كالتالي: «اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب»، وكذلك يمكن ترديد دعاء الرزق مثل: «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

تعرف على دعاء الرزق

وعن دعاء الرزق، يمكن ترديد: «اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان رزقي بعيدًا فقرّبه وإن كان قليلاً فكثّره وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه يارب العالمين»، وكذلك «اللهم إنّي أسألك أن ترزقني رزقًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم ارزقني من فضلك وسعتك وكرمك يا أكرم الأكرمين».