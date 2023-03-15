القبض على عصابة سرقة المساكن بأسلوب «كسر الباب» بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب"كسر الباب" ، وأنهما وراء إرتكاب العديد من وقائع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية" – مقيم بدائرة القسم وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.