حبس تشكيلين عصابيين بتهمة سرقة الدراجات النارية بالشرقية

قررت النيابة العامة حبس تشكيلين عصابيين بالشرقية تخصصا في سرقة الدراجات النارية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود كواليس الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة ثالث العاشر، يفيد قيام 10 أشخاص بتكوين تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة الدرجات النارية.

وبالفحص والتحريات تبين قيام التشكيلين بارتكاب 16 واقعة سرقة بنفس الأسلوب، ووجود معلومات جنائية سابقة لبعض أعضائهما منهم.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين، وأقروا بارتكاب الواقعة بغرض تحقيق الربح غير المشروع، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وأوضح المحامي والخبير القانوني سمير عبد العظيم، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بالحبس بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد الخبير القانوني لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».