تفاصيل صرف حافز المعلمين بعد إقراره من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أقرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، صرف حافز المعلمين، ضمن مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، سيبدأ تطبيقه من أول أبريل 2023.

تفاصيل صرف حافز للمعلمين

وبخصوص تفاصيل صرف حافز للمعلمين الجديد بموجب حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93) مكرراً (1) ، من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه.

الفئات المالية لصرف حافز للمعلمين

وتضمنت تفاصيل صرف حافز للمعلمين بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

كبير معلمين 440 جنيها

معلم خبير 445 جنيها

معلم أول أ 450 جنيها

معلم أول 465 جنيها

معلم مساعد 485 جنيها

ويتضمن حافز المعلمين الجديد، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه شهرياً.

وأجاز مشروع القانون زيادة الحافز للمعلمين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.