ضوابط صرف حافز تطوير المعلمين.. خصم 40 جنيها لليوم الغياب

أصدر عدد من المديريات التعليمية، خطابا مهما للإدارات التعليمية، وضوابط حافز تطوير التعليم لعام 2021/2022 لمديري مدارس المرحلة الابتدائية، لتحرير استمارات الحافز لشهور يناير وفبراير ومارس 2022، استعداداً لتسليمها.

خصم 40 جنيها عن كل يوم غياب

وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب لها، أن ضوابط صرف الحافز تتمثل في توقيع المعلم بالدفتر 20 يوما في الشهر ما عدا فبراير 18 يوما، وأن يكون تسجيل الغياب من واقع دفتر الحضور والانصراف، مشيرا إلى أن كل معلم لم يوقع 20 يوما في الشهر يتم خصم يوم الغياب بمبلغ 40 جنيها لمعلمي الصفوف الأولى الحاصلين على حافز كامل، أما غير ذلك يتم خصم عدد الحصص في يوم الغياب بواقع (11.11) للحصة الواحدة، وذلك لمن لم يكمل النصاب القانوني للحافز وهو 18 حصة في الأسبوع.

وشددت المديريات على منع استلام أي كشوف أو استمارات بعد تسليمها إلى التعليم الابتدائي، ولا يجوز الحذف أو الإضافة بعد تسليم الكشوف، مؤكدة عدم نسيان أي معلم يستحق الحافز منعا للمساءلة القانونية.

صرف حافز تطوير المعلمين

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تعليمات المديريات للإدارات التعليمية لصرف حوافز المعلمين، وهي:

- لكل فصل 2 معلمين «لغة العربية ورياضيات».

- معلم لغة إنجليزية لكل صف شرط ألا يزيد على النصاب القانوني للمعلم، علما بأن لكل فصل 4 حصص لغة إنجليزية في الأسبوع.

- تسجيل جميع معلمي الصف الرابع الابتدائي الذين يقومون بالتدريس سواء «المواد الأساسية أو الأنشطة - مهارات- حاسب الآلي- فنية - موسيقي - تربية دينية».

- تسجيل معلم واحد فقط تربية دينية مسيحية للصفوف من «الأول إلى الرابع»، وكذلك معلم تربية بدنية شرط ألا يتجاوز النصاب المقرر له.

- عدم تكرار الأسماء في الاستمارات وخاصة «معلم التربية الدينية المسيحية - معلم التربية البدنية»، ويتم كتابتها مرة واحدة في أي صف.