بنك «كريدي سويس» السويسري يفقد أسهمه.. أوروبا على حافة الانهيار الاقتصادي

سيطر اللون الأحمر، اليوم، على الأسواق الأوروبية في ظل انخفاض أسعار الأسهم عقب ساعات من إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي العالمي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان مختصا بدعم الشركات التكنولوجية الناشئة.

وسجل المؤشر الأوروبي بحسب قناة «العربية» الإخبارية ستوك 600 الذي يمثل الأسواق الأوروبية خسارة بنسبة 1.7% في منتصف التعاملات الصباحية في ظل وجود هبوط جماعي في البورصات الأوروبية، فيما انخفضت أسهم البنوك بنسبة 4.6% ونزلت أسهم قطاع التجزئة بنسبة 3.9%.

انهيار سهم بنك سويسري شهير

ويخوص بنك كريدي سويس وقتا صعبا بعد انخفاض سهر السهم بأكثر من 21%، على الرغم من انتعاش السوق الأمريكية في ظل حذر عقب إنهيار بنك سيليكون فالي وإعلات إفلاسه فيما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ثباتا.

إيقاف التدوال في البنوك الأوروبية

ولجأت البنوك الأوروبية إلى إيقاف التدوال مع هبوط الأسهم حيث تم إيقاف التدوال على عدة أسهم في البنوك الأوروبية شمل هذا بنوك كريدي سويس، وسوسيتيه جنرال ويونيكريدت ومونت داي باشي، وعاد سهم بنك كريدي سيوس السويسري للإنخفاض مجددا مع بداية الجلسة بنسبة تصل إلى 23.8% ثم انخفض سهم بنك سوسيتيه جنرال بنسبة 9.9%.

تقارير أمريكية مهمة أثرت على الأسواق

جاءت الانخفاضات بعد أسبوع واحد من إعلان الفيدرالي الأمريكي الذي تتأثر به كل البنوك حول العالم، نيته رفع معدل الفائدة فيه بعد زيادة التضخم في البلاد وكذلك عدم تحسن تقارير معدل التوظيف في البلاد.