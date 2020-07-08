تراجع البورصات الأوروبية لليوم الثاني على التوالي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن كشفت أحدث توقعات المفوضية الأوروبية عن أنّ تداعيات جائحة فيروس (كورونا) المستجد على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، كانت أشد كارثية مما كان يعتقد في البداية.

وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 0.6% إلى 367 نقطة، كما هبط "كاك" الفرنسي بنسبة 0.8% عند 5002 نقطة، وانخفض "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.6% إلى 6155 نقطة، فيما تراجع "داكس" الألماني بنحو 0.5% إلى 12553 نقطة.

وتوقعت المفوضية الأوروبية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 8.7% هذا العام، وهو أسوأ بكثير مما توقعته في مايو بتسجيل انكماش بمعدل 7.7%.

وأشارت إلى أنّه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 8.3% هذا العام، مقابل نمو مقدر بنسبة 5.8% في عام 2021.

وقال نائب رئيس المفوضية فلاديس دومبروفسكيس إنّ التداعيات السلبية الاقتصادية لعمليات الإغلاق والعزل أفدح وأشد وطأة مما توقعنا في البداية، كما أننا لا نزال نواجه مخاطر عديدة بينها موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.