وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد الاحتفال بيوم الشهيد ويكرم فريق «شجرة الدر»

شهد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ احتفالية يوم الشهيد، بمدرسة مطوبس الإعدادية بنات التابعة لإدارة مطوبس التعليمية، بحضور اللواء الدكتور حاتم الهديبى، رئيس مجلس ومدينة مطوبس، والمهندس محمد الصمودي عضو مجلس النواب، والسيد الشافعي، مدير إدارة مطوبس التعليمية، وحسن الشيمي، وكيل الادارة، والدكتورة فريدة عبده، رئيس مجلس الأمناء والأباء بالإدارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرين، والموجهين، وقيادات الإدارة التعليمية.

احتفال بيوم شهداء الشرطة

وتضمنت الفقرات القرآن الكريم، وتلاه العرض الرياضى قدمه مجموعة من طالبات المدرسة، أعقبه أوبريت أم الشهيد، والقاء شعري عن يوم الشهيد، كما تضمن العرض أوبريت «شجرة الدر» الذى فازت به إدارة مطوبس التعليمية والتربية المسرحية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

معرض للأنشطة السنوي

كما افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض الأنشطة السنوي، وما يحتويه من معروضات للتربية الفنية، والاقتصاد المنزلى، والمجال الصناعي، والأعمال اليدوية من عدة مدارس بالمعرض، وأعمال المدرسة المنتجة المعروضة.