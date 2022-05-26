يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي، موعد ظهور النتيجة، ويبحث الكثيرون ومعهم أولياء الأمور عن موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، حيث من المقرر أن تعلنها المديرية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اعتمادها من محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين.

موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وتنشر «الوطن» موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وذلك كخدمة للقراء وأولياء الأمور والطلاب الراغبين في الحصول على النتيجة، حيث يمكن للطلاب الحصول عليها من الموقع بعد اعتمادها ورفعها.

وتحرص المديرية على رفع نتيجة الشهادة الإعدادية على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وذلك تسهيلا على الطلاب الراغبين في سرعة الحصول عليها وقبل وصولها للمدارس، كما يمكنهم الدخول على بوابة وزارة التربية والتعليم ومنه على مركز المعلومات واختيار أيقونة منصة نتائج الإعدادية.

وعقب الضغط على منصة نتائج الإعدادية تظهر أيقونة الاستعلام عن نتيجة شهادة التعليم الأساسي، ومنها اختيار المحافظة ونتيجة شهادة الإعدادية والضغط على الاستعلام أو عرض النتيجة ستظهر عقب اعتمادها من المحافظين وإرسالها للوزارة لتحميلها على السيستم.

تحميل النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

ومن المتوقع تحميل النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، عقب الانتهاء من التصحيح وإعلانها مباشرة منتصف الأسبوع المقبل، وفقا لمصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم، وذلك عقب اعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم، حيث من المقرر أن يهنئ الأوائل بعد اعتماد النتيجة تليفونيا، ثم تعلن النتيجة بالمدارس وعلى الموقع.