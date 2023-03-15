محافظ دمياط ومساعدا وزير العدل يفتتحون أعمال ميكنة بعض مكاتب الشهر العقاري

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والمستشار محمد سعد قمرة رئيس الاستئناف ورئيس محكمة دمياط الابتدائية، جولة افتتاحية لأعمال ميكنة عدد من مكاتب الشهر العقاري بمدن دمياط وفارسكور و رأس البر.

مكتب توثيق ضواحي دمياط

وتفقدت محافظ دمياط ومساعد وزير العدل مجمع محاكم دمياط بشارع سعد زغلول بمدينة، وجرى افتتاح مكتب توثيق ضواحي دمياط الذي يقدم كافة خدمات التوثيق المُتعلقة بمدينة دمياط وضواحيها، كما افتتحو مكتب توثيق المركبات بالشهر العقاري بمجمع محاكم دمياط، ويقدم هذا المكتب كافة الأعمال المتعلقة بالمركبات بأنواعها.

افتتاح مكتب الشهر العقاري بفارسكور

وخلال الجولة جرى افتتاح مكتب الشهر العقارى بمحكمة فارسكور الجزئية، ومكتب الشهر العقاري بمحكمة رأس البر الجزئية، بعد تنفيذ أعمال ميكنتهما، حيث يقدما كافة تعاملات السجل المدني وأعمال التوثيق.

التيسير على المواطنين

وتابعت محافظ دمياط ومساعدي وزير العدل، سيارة التوثيق المتنقل المجهزة بأحدث الأنظمة لتقديم كافة التعاملات الخاصة بالتوثيق، حيث تأتي تلك السيارة ضمن خطة التعاون بين وزارتي العدل والتخطيط لتطوير الخدمات الحكومية والتيسير على المواطنين بما يتيح أداء الخدمة بمحل إقامتهم.

تطبيق أرغب فى عمل توكيل

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن محافظة دمياط تضم عدد 5 مأموريات للشهر العقاري وهي دمياط، كفر سعد، الزرقا ، وفارسكور، بالإضافة إلى مأمورية المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة دمياط الجديدة، هذا إلى جانب عدد 8 فروع توثيق جميعها تعمل بنظام الشباك الواحد الذي يختصر الإجراءات التي كان يتردد فيها المواطن على أكثر من موظف، كما يتيح خدمات مميزة كالحجز المسبق عن طريق تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، وإمكانية إجراء التوكيلات عبر بوابة مصر الرقمية، بما يحقق إنجاز للتعاملات على نماذج مؤمنه في وقت أسرع وبدقة عالية.

رفع كفاءة بيئة العمل

وأكدت محافظ مطروح أن منظومة الشهر العقاري شهدت تطوير ونقلة نوعية غير مسبوقة، وذلك لرفع كفاءة بيئة العمل و ميكنة كافة الخدمات بما يساهم فى النهوض بالأداء الحكومي والتيسير على المواطنين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة خلال أداء كافة التعاملات.