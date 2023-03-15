رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

النائب العام يحيل المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته في الإسكندرية إلى الجنايات

كتب:

حسن سمير
10:36 م | الأربعاء 15 مارس 2023
النائب العام

النائب العام

أمرَ النائبُ العامُّ بإحالةِ متهمٍ لمحكمةِ الجناياتِ؛ لاتهامِهِ بقتْلِ سبعةٍ من أفرادِ أسرتِهِ، هُم زوجتُهُ ووالدَاها وشقيقُها وثلاثةٌ مِن أبنائِه عمْدًا مع سبقِ الإصرارِ، والشروعِ في قتلِ ابنِهِ الرابعِ.

وكانتِ النيابةُ العامةُ، خلالَ أسبوعٍ من الواقعةِ، قد انتهتْ في تحقيقاتِها لارتكابِ المتهمِ جريمتَهُ عن عمدٍ وبتخطيطٍ سابقٍ لها لأسبابِ حصلتْها النيابةُ العامةُ في الأوراقِ، وقدمتْهُ للمحاكمةِ بعدمَا اطمأنتْ لصحةِ ثبوتِ الواقعةِ وإسنادِها إليه، وقد أقامتِ الدليلَ قِبَله مِن إقرارِهِ بارتكابِهِ مادياتِ الواقعةِ، وأقوالِ ثلاثَةَ عشَرَ شاهدًا، وتقاريرِ الطبِّ الشرعيِّ الخاصَّةِ بتشريحِ جثامينَ المجنيِّ عليهم السبعَةِ، وتوقيعِ الكشفِ الطبيِّ على الطفلِ المجنيِّ عليه الثامنِ، وتقاريرِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ الخاصةِ بمعاينةِ مسرحِ الجريمةِ، وما به مِن آثارٍ، وفحصِ سلاحِ المتهمِ المضبوطِ، ومقارنتِهِ معَ الفوارغِ والمقاذيفِ المضبوطةِ، فضلًا عن فحصِ كاميراتِ المراقبةِ بمحيطِ مسرحِ الواقعةِ.

اقرأ المزيد:

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس سائق قطار قليوب وحجز موظفي المحطة

النائب العام يأمر بتشكيل فريق تحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب

النائب العام يأمر بحبس متهم مسؤول عن كلب عقر جاره بالشيخ زايد 

النائب العام يلتقي وفدا رفيع المستوى من أعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان
بقلم حسن سمير