النائب العام يأمر بتشكيل فريق تحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب

أمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا؛ للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بخروج قطار عن الرصيف في محطة قطارات قليوب قرب الطريق البطيء.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين تصادم قطار منوف بالرصيف، وانتقلت 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.