الموسيقار عمر خيرت يفوز بجائزة جديدة.. أكثر شخصية مؤثرة

أعلنت الصفحة الرسمية للموسيقار عمرخيرت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فوزه بجائزة أكثر شخصية مؤثرة في مجال الموسيقى لعام 2022 من Daily News Egypt.

الجمهور يشيد بالموسيقار عمر خيرت

وحرص الجمهور علي تهنئة الموسيقار عمر خيرت على الجائزة وجاءت تعليقات الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كالتالي: «أسطورة لا تتكرر»، و«تستحق وعن جدارة فنان عبقري صاحب موسيقى ساحرة»، وقال آخر: «تشرفت الجائزة بتقديمها لحضرتك، خالص وأرق تحياتي وتقديري واعتزازي بكونك مصري»، وأيضًا: «فعلًا والله تستحقها انت بتأثر فيا جدا».

آخر حفلات الموسيقار عمر خيرت

وحققت آخر حفلات الموسيقار عمر خيرت والتي أقيمت بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، في فبراير الماضي نجاح كبير حيث تصدرت التريند ورفعت شعار كامل العدد.

وقدم الموسيقار عمر خيرت، خلال الحفل العديد من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور، أبرزها: «العاصفة وجيران الهنا ومسألة مبدأ وهي دي الحياة وغوايش»، كما قدمت معه العازفة أميرة أحمد مقطوعة من مسلسل الداعية.