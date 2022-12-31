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قناة الحياة تنقل حفل الموسيقار عمر خيرت (بث مباشر)

كتب:

محمد متولي
10:53 م | السبت 31 ديسمبر 2022
الموسيقار الكبير عمر خيرت

الموسيقار الكبير عمر خيرت

نشرت فضائية «الحياة» بثا مباشرا لحفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية.

وتذاع بشكل حصري على شبكة تليفزيون الحياة، حفلات لنخبة من ألمع المطربين الذين جذبوا اهتمام الجمهور، وساهمت في أن تظل «الحياة» في صدارة تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد عرضها لفقرات فنية وغنائية لألمع نجوم الفن والغناء بالوطن العربي على شاشتها.

وغيَّرت شبكة تليفزيون الحياة، برئاسة الإعلامي محمود التوني، رئيس شبكة تلفزيون الحياة من خريطتها البرامجية، بالتزامن مع ليلة رأس السنة، وذلك ليوم واحد، من أجل إسعاد المشاهدين

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بقلم محمد متولي